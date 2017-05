O investimento na obra é de R$ 800 mil. O atendimento no local iniciou nesta semana

Peritiba inaugura nova Unidade de Saúde no sábado

A nova Unidade de Saúde, construída na Rua Frei Bonifácio, ao lado da Prefeitura, será inaugurada neste sábado, dia 13, às 10h. O atendimento no local já está sendo realizado e os serviços prestados são as consultas médicas, odontológicos, farmácia com entrega de medicações e enfermagem, vacinações, programa de Estratégia de Saúde da Família, ESF entre outros.

A Secretaria de Saúde também atende no novo prédio, com os serviços administrativos, agendamentos e encaminhamentos de pacientes para centros maiores. “É uma Unidade Básica de Saúde moderna que concentra todos os serviços de atenção básica, Estratégia de Saúde da Família e ainda a parte administrativa. Sem dúvidas o novo espaço gera mais comodidade e qualidade no atendimento e este é o objetivo da obra”, registra a secretária de Saúde de Peritiba, Eliani Mortari.

O novo prédio da Saúde tem uma área construída de 249m² e o investimento foi de R$ 800 mil. Do montante, R$ 408 mil são do Governo Federal e o restante é da Prefeitura. A obra de construção iniciou ainda em 2014.