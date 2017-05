Empresa ameaça não mais circular pela região do Frei Lency

A empresa Hodierna, responsável pelo transporte coletivo urbano de passageiros em Concórdia, ameaça suspender as linhas que passam diariamente pela região do loteamento Frei Lency. O motivo é a conservação das estradas. A informação apurada pelo departamento de Jornalismo da Rádio Aliança é de que os veículos deixem de passar pela região ainda nesta semana, se as estradas não forem arrumadas pela Prefeitura de Concórdia.

Conforme a administradora da Hodierna, Dirlei Longo, vários pedidos foram feitos desde o início do ano para que houvessem reparos na estrada, que é de terra. Porém, conforme a empresa, a situação os pedidos não foram atendidos. No entendimento da Hodierna, tal situação coloca em risco os veículos e os próprios passageiros.

A reportagem da Rádio Aliança procurou o diretor de Urbanismo e Obras da Prefeitura de Concórdia, Valdomiro Taffarel. A informação é que aquele trecho está no cronograma da secretaria para receber melhorias. Porém, devido ao pedido, os trabalhos no local devem iniciar nesta semana.

(Com informações do repórter André Krüger)