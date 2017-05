O Estádio Padre Amélio Caovila será palco das partidas finais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. As disputas acontecem a partir das 13:30 horas entre as equipes Vinte Mil e Um X Juventus de Linha Áurea , pela Série B. As 15:30 jogam Guarani de Cordilheira X Transportes Seguetto, pela Série A.

Após as partidas haverá entrega da premiação para as equipes e para artilheiro e goleiro menos vazado do Campeonato. Em seguida será servido aperitivo gratuito para jogadores e torcedores. A Rádio Belos Montes de Seara estará transmitindo as partidas e a Rádio Sintonia FM estará em cadeia nessa transmissão.

O Campeonato teve duração de dois meses e envolveu 17 equipes. Conforme a responsável pela CME, Carla Guerini, as disputas foram tranquilas aonde a maioria dos participantes vem com o intuito de participar com integração. “Ainda neste mês estaremos iniciando o Campeonato de Vôlei de Quadra e em breve teremos o Campeonato de Futsal, nosso objetivo é dar sequencia nas atividades esportivas com atividades diversas”, enfatiza.

Resultados 3º e 4º Colocados

No último sábado, dia 6 foram realizadas as disputas do terceiro e quarto colocados. Na Serie B, Ser Guarani de Alto Capitão empatou com o Fluminense Jundiaí em 2 x 2. Na disputa de pênaltis a equipe Ser Guarani de Alto Capitão venceu por 3 x 2.

Na Serie A, Ipiranga / Agrogen venceu o Ser 21 de Abril do Bonito por 2 x 0.