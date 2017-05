Competição foi desenvolvida no último fim de semana.

A pouca chuva que assolou Capinzal (SC) e região, nos primeiros dias de maio, deu um charme todo especial para a terceira e quarta etapas da Copa Scherer 4x4 Carbon Free, realizada no sábado (06). Os trechos em meio aos reflorestamentos da Linha Barro Preto, extremamente úmidos, exigiram das 37 duplas inscritas muita maestria.

“Pega bobos”, laços, pegadinhas, erosões e diversas curvas também testaram a habilidade dos competidores. A prova teve cerca de quatro horas de duração, aproximadamente 87 km, sendo que largada e chegada foram no Parque de Exposições Domingos Pelizzaro.

“Tivemos muitos pontos positivos, muitos elogios. Foi uma prova lisa, bem técnica e eu estou bem feliz pois não tivemos reclamações das duplas. Cada etapa da Copa Scherer a estrutura está crescendo, está melhorando e hoje tivemos público que veio prestigiar, deixando o evento ainda melhor. Queremos deixar nosso agradecimento aos patrocinadores e apoiadores, pois graças a eles todas essas conquistas são possíveis”, expôs o diretor de prova, Kassiano Kerber.

Para o piloto vencedor da categoria B, Filipe Paganini, de Tangará, as etapas de Capinzal engrandeceram o nome da Copa Scherer 2017. “A prova estava excelente, com médias justas e pista sensacional, bem do jeito que a gente gosta de andar. Deu tudo certo, não erramos nada, apesar de que manter a média estava difícil devido o piso molhado, mas um bom trabalho foi feito e resultado está aí”, comentou.

Trilha Sérgio Piovesan

Logo antes da premiação um dos fundadores do Jeep Clube Capim Dourado foi homenageado pela organização do evento. Com a presença da família, Sérgio Piovesan, já falecido, recebeu a homenagem por toda sua dedicação nas provas de jeep raid.

Copa Scherer 4x4 Carbon Free

O termo Carbon Free está ligado ao compromisso ambiental dos competidores e patrocinadores. Todo o carbono emitido pelos veículos é neutralizado por meio do plantio de árvores nativas, sendo que a cada 100 km percorridos por veículo, uma árvore é plantada. Nas etapas de Capinzal, o plantio das mudas nativas foi um pré-requisito para a largada, pois só participava da competição após o plantio das mudas.

Todas as etapas da Copa Scherer contam com o patrocínio das marcas Scherer, Sabó, Mahle, Monroe e Tecfil. Também conta com o apoio das empresas Trilha SC, Gratt, Sopasta, Berg, Hotel Kirst, Fidelys e Fullgaz.

Premiados

Confira os premiados de cada categoria:

Categoria Novatos:

1º lugar – Marcos Antonio Beal e Rodrigo Beal

2º lugar - Luciano Pasqual e André Pasqual

3º lugar - Ivonir Rotta e Antonio Morando

4º lugar – Emerson Lodinho e Clair Ribeiro

5º lugar – Jarlei Bearzi e Eduardo Baldissera

Categoria B:

1º lugar – Filipe Paganini e Edinei Beims

2º lugar – Edmundo Hachmann e André Hachmann

3º lugar – Ari Tondin e André Tondin

4º lugar – Carlos Alberto Volpato e Samuel Silva

5º lugar – Rodrigo Reisdorfer e Marcio Camaroto

Categoria A:

1º lugar – Gustavo Schimidt e Tiago Poisl

2º lugar – Elemar Kirst e Henry Kirst

3º lugar – Telmo Bastos e Sabrina Bastos

4º lugar – Eloi Petry e Naor Petry

5º lugar – Nacleto Piovesan e Roberto Luiz Spessato

(Fonte: Carla Dildey)