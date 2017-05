O goleiro concordiense Dalton Munaretto deve ser anunciado como novo reforço do CSA do Alagoas. O goleiro, que estava recentemente no Ypiranga de Erechim, já vinha de passagens por outros clubes do Norte e Nordeste, como o River do Piauí.

Conforme a imprensa de Erechim, ele jogou uma parte do amistoso contra o Juventude de Caxias do Sul.