Recentemente uma empresa fez uma proposta às Prefeituras da região do Alto Uruguai Catarinense para recolher as carcaças de animais que morrem em propriedades rurais. O assunto foi uma das pautas discutidas na manhã de quarta-feira, dia 10, durante a assembleia da Amauc. Os prefeitos decidiram que não farão convênio com a empresa, em função da contenção de despesas.

O presidente da Amauc, prefeito de Jaborá, Kleber Nora, reconhece que o a questão de recolhimento de carcaças é um problema dos municípios, mas argumenta que as prefeituras não têm condições de assumir o serviço. “Nós sabemos da preocupação dos prefeitos, mas baseados em um levantamento de custos, entendemos que no momento não tem como as Prefeituras arcarem com mais esta despesa. Os municípios já estão sobrecarregados de responsabilidades e não é possível assumir o serviço, então não vamos assinar o convênio”, explica.

A proposta da empresa era recolher as carcaças nas propriedades e dar o destino correto. Atualmente a responsabilidade pela destinação é dos proprietários dos animais. “Nós vamos trabalhar, junto aos órgãos competentes, para melhorar este serviço, mas buscando alguma alternativa que não onere os municípios”, relata Nora.