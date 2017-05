O Concórdia Atlético Clube volta a campo na noite desta quarta-feira, dia 10, pela Copa SC Sub-20. O Galo do Oeste recebe a Chapecoense pela oitava rodada da competição, a partir das 19h, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. A partida abre a rodada.

O Concórdia Atlético clube está na quarta colocação e na briga por uma vaga na semifinal do campeonato, com 13 pontos. O Galo do Oeste vem de derrota para o Criciúma, por 1 a 0, na última partida. Já a Chapecoense vem de empate em casa com o Joinville, sem gols. O time do Verdão está na sexta colocação, com 11 pontos.

A arbitragem será de Alex Júnior Zatti, auxiliado por Rodrigo Reinisch e Alex Zago.