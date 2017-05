Diretores da Havan visitaram Concórdia nesta quarta-feira, 10 de maio. Eles vieram de carro do município de Videira e à tarde, por volta das 15h, embarcaram no avião particular da empresa. Cinco pessoas visitaram alguns terrenos e conversaram com empresários de Concórdia.

O Oeste de Santa Catarina está nos projetos de expansão da Havan, que prevê a abertura de pelo menos 10 novas lojas em 2017. Segundo empresários que acompanharam a visita dos diretores, a empresa tem intenção de se instalar em Concórdia, Joaçaba, Videira ou São Miguel do Oeste.

A Havan conta atualmente com 95 lojas em 14 estados, somando 75 cidades e mais de um milhão de metros quadrados construídos. São cerca de 10 mil colaboradores, 110 milhões de clientes ao ano e R$ 1 bilhão em tributos e benefícios. A previsão é investir R$ 300 milhões neste ano e gerar de 2,5 mil novos postos de trabalho.