Vítima teria sido induzida a entrar no veículo, sacar o dinheiro no banco e até comprar lanche para os bandidos.

Mulher perde quase R$ 5 mil no "conto do bilhete" em Concórdia

Uma mulher foi vítima do "conto do bilhete premiado" no inicio da tarde desta quarta-feira, dia 10, em Concórdia. Segundo informações repassadas pela Policia Militar, uma mulher foi abordada quando estava em um ponto de ônibus no bairro Santo Cruz. Ela foi convencida a descer com os golpistas até agência da Caixa Econômica Federal. Segundo o que foi repassado, ainda durante o trajeto, eles a convenceram a sacar dinheiro e repassar para eles.

A vítima se dirigiu até um caixa e efetuou o saque de R$ 4,8 mil e entregou aos bandidos. No momento em que receberam o dinheiro, um deles solicitou que a vítima comprasse um lanche para eles. Ela foi até o estabelecimento, fez a compra e ao voltar onde havia desembarcado, percebeu que eles não estavam mais no local.

Além do dinheiro, foram levados os documentos, cartões bancários e as senhas. A mulher acionou a Polícia Militar que orientou ela a voltar a agencia e cancelar os cartões bancários.

(Com informações do repórter André Krüger).