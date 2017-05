PRF apreende veículo carregado com cigarros contrabandeados em Joaçaba

A Polícia Rodoviária Federal de Joaçaba apreendeu na manhã desta quarta-feira, dia 10, um veículo GM/Cruze com placas AZN-6081 de Cascavel/PR. O carro estava lotado com cigarros do Paraguai.

O veiculo foi perseguido pelos policiais rodoviários quando o condutor sai da BR 282 e entrou em uma estrada às margens da rodovia e abandonou automóvel. O motorista empreendeu fuga e ainda não foi localizado a Polícia Rodoviária Federal está realizando buscas na mata próxima do local.O veículo foi encaminhado à Receita Federal de Joaçaba.

(Fonte:PRF)