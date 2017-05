A Itá Thermas Hotéis e Empreendimentos foi a única empresa que encaminhou a documentação para participar do processo licitatório de terceirização do Parque Thermas Itá. A abertura de envelopes foi realizada na manhã desta quarta-feira, dia 10. De acordo com informações repassadas pela Prefeitura, a empresa apresentou a documentação exigida no edital e está habilitada a assumir o empreendimento.

Em 10 dias a Comissão de Licitação deve homologar a empresa classificada e a Prefeitura já poderá assinar o contrato.

A partir do momento que a empresa vencedora da licitação assumir o Parque Aquático, fica responsável pela administração e despesas do complexo, que registra anualmente, prejuízos de cerca de R$ 500 mil. Até então, quem arca com este prejuízo é a Prefeitura, e por isso o empreendimento está sendo terceirizado.

A Itá Thermas Hotéis e Empreendimentos também terá que fazer os investimentos previstos pelo edital. Já nos primeiros meses de atuação, estão previstos R$ 3 milhões que devem ser aplicados em melhorias, reformas e ampliações. Nos anos seguintes, a exigência será de investimentos de mais R$ 2 milhões.