Sessão será no Fórum da Comarca de Ipumirim.

Acontece nesta quarta-feira, dia 10, a Audiência sobre o duplo assassinato em Arabutã. A Sessão será no Fórum da Comarca de Ipumirim. Na ocasião serão ouvidos os dois acusados pelo crime, ocorrido em março do ano passado em Arabutã.

Após a manifestação da defesa e do Ministério Público, a Justiça determina se os dois envolvidos irão, ou não, a Juri Popular. A situação do adolescente, também envolvido no crime, deverá ser definida após esses encaminhamentos.

O duplo assassinato aconteceu no fim do mês de março do ano passado, em Linha Guaraipo, Arabutã. Na ocasião, elementos invadiram a casa de Valdir Dannenhauer. Eles acabaram matando Elizete Lohmann e Estefanni Lohmann. O o proprietário da casa também foi alvejado, mas sobreviveu.

(Com informações do repórter André Krüger)