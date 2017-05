Três pessoas foram detidas por suspeita de tráfico de drogas, em Concórdia. O fato foi registrado por volta das 21h. Conforme informações da Polícia Militar, a detenção se deu depois de uma tentativa de abordagem, seguida de perseguição. A ação iniciou na BR 153, na altura da comunidade de Linha dos Coqueiros e terminou no contorno viário norte.

Conforme o relatório da PM, a polícia tentou abordar um veículo Ford Ranger, placas de Concórdia e com três pessoas. O motorista não obedeceu a ordem de parada e a guarnição realizou o acompanhamento. O veículo suspeito só teria parado porque um dos pneus estourou.

De acordo com a Polícia Militar, em buscas nas imediações de onde o veículo parou, foram encontradas 26,8 gramas de cocaína e 54,4 gramas de maconha. Três pessoas estavam no veículo S.B.F, de 38 anos; I.V.N, de 20 anos, maiso motorista de iniciais E.S.G, de 39 anos.

Informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança apontam que o setor de inteligência da PM estava monitorando esse veículo, que estaria vindo do Paraguai e carregado com entorpecentes. Durante a fuga, a guarnição presenciou que os ocupantes dispensaram o entorpecente pelo caminho, sendo que uma parte foi localizada com auxilio do Canil. Novas buscas devem ser realizadas hoje para tentar achar mais entorpecente.