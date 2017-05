Em Piratuba, o desconto é 10% no valor do imposto. Os carnês podem ser retirados no Setor de Tributação da Prefeitura. Já os proprietários de imóveis que optarem pelo pagamento parcelado, podem fazer o primeiro hoje e o segundo no dia 31 de agosto, mas aí, sem o desconto. Os carnês também podem ser retirados pela internet através do site da Prefeitura de Piratuba.

Já os contribuintes de Lindóia do Sul que quitarem o IPTU hoje, têm um desconto de 20%. O benefício é válido para quem não possui dívida com o município. Quem tem débito, terá direito a apenas 10% de desconto. Também é possível pagar o IPTU em até cinco vezes, porém, com o valor total. A primeira parcela também deve ser paga hoje. Os boletos podem ser acessados pelo site do município. Quem preferir pode retirar na Prefeitura, na Secretaria de Agricultura.