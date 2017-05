Sala do Diretório Central dos Estudantes foi interditada pela Polícia Civil

UnC Concórdia se manifesta sobre a situação do DCE

A assessoria de comunicação da Universidade do Contestado, Campus Concórdia, encaminhou uma nota se manifestando em relação ao DCE, que teve a sala interditada pela Polícia Civil na noite de segunda-feira, dia 08, por falta de alvarás.

No comunicado a UnC se isenta dos fatos e esclarece que o DCE é uma entidade autônoma. A nota relata inclusive, que desde 2015 considera o Diretório Central dos Estudantes, ilegítimo.

Confira:

“A Universidade do Contestado comunica que recebeu a informação da Interdição do DCE e esclarece que o ocorrido não possui qualquer relação com a Universidade, pois o Diretório não é um órgão da Instituição e sim uma entidade autônoma composta por acadêmicos e que em 2015 foi considerada ilegítima para representar os estudantes de Concórdia”.