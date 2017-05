A Justiça de Seara condenou uma pessoa por tráfico de drogas e outra por uso. A sentença foi proferida pela juíza Maria Luiza Fabris, depois de denúncia apresentada pelo Ministério Público.



Um dos réus, Joel Luís Lopes, 24 anos, foi denunciado por tráfico em duas ações. A soma das condenações chega a dez anos de reclusão, mais o pagamento de mil dias/multa.



Joel Lopes foi preso em outubro do ano passado, na Vila Esperança, em Seara, depois do cumprimento de um mandado de busca e apreensão em sua residência. Na casa do suspeito foram localizadas drogas – maconha e cocaína – uma balança de precisão e outros materiais utilizados para o fracionamento do produto, além de dinheiro com moedas de vários valores, o que, para o Ministério Público, facilitaria o troco durante a comercialização. O réu permanecerá detido no Presídio Regional de Concórdia, sem o direito de recorrer em liberdade.



O outro condenado é Ângelo Cristiano da Silva, pelo uso de drogas. A polícia encontrou em sua residência uma pedra de crack, que teria sido adquirida de Joel Luis Lopes. Ângelo Cristiano da Silva foi condenado a oito meses de prestação de serviços comunitários.



(Fonte: Rádio Belos Montes/via André Krüger)