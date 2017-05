Está liberada a ponte que liga Lindóia do Sul e Irani, que estava interditada por apresentar condições precárias. A ponte foi reconstruída numa parceria entre as duas prefeituras. A Administração de Irani cedeu o material para o empreendimento e o Executivo de Lindóia do Sul, com a mão de obra para a reconstrução.

A via está localizada na comunidade de Alto Cascalho próximo ao acesso à Linha Três de Outubro. O pedido da obra foi uma proposição do vereador Agenor Corso à Câmara de Vereadores e aprovada por todos os legisladores.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli/Ascom/Lindóia do Sul)