Dois acidentes de trabalho foram registrados na tarde desta terça-feira, dia nove. O primeiro ocorreu na comunidade de Lajeado Medeiros, onde um agricultor de iniciais L.S de 52 anos estava realizando a adubagem da terra, quando o Jerico tombou. O condutor tentou pular, mas acabou batendo com face na barra de direção. O agricultor está internado no Hospital São Francisco e seu estado é grave. Ele teve um corte profundo no rosto e foi socorrido pela equipe do Samu de Concórdia.

O segundo acidente ocorreu na comunidade de Pinheiro Preto. Um homem de iniciais P.R da S, de 49 anos, sofreu uma queda de trator. O fato foi registrado por volta das 15h3. Segundo o que foi repassado, um distribuidor de adubo que estaria acoplado com o trator desengatou tombando e o rodado teria passado por cima da vítima.

Segundo informações do bombeiros que atenderam a ocorrência, o homem estava lúcido e comunicativo, queixando-se de dor. Ele apresentava suspeita de fratura no quadril, um corte profundo na coxa esquerda e fratura de tíbia e fíbula próxima ao tornozelo. Samu também auxiliou nesta ocorrência e a vítima está internada.

(Com informações do repórter André Krüger).