A Comissão de Trânsito de Seara se reuniu na última segunda-feira para discutir possíveis mudanças no município. De acordo com o presidente, Neri Cosmann, algo precisa ser feito para melhorar o fluxo dos veículos na cidade. Dentre as medidas estabelecidas, a primeira é fazer a nova pintura de sinalização, mas a mais importante, segundo ele, é a contratação de um estudo para redefinir o trânsito.

Cosmann comenta que a ideia é contratar o estudo junto a Universidade Federal. “O trânsito em Seara realmente não está legal e nós precisamos mudar isso. Vamos fazer um contato em breve com a Universidade, para tentar viabilizar este estudo nos próximos 60 dias”, conta ele. “Queremos saber o que podemos fazer de diferente neste trânsito de Seara”, ressalta.

O presidente da Comissão também destacou que o Contorno Viário é importante e auxilia os motoristas, porém não resolve todos os problemas do trânsito no centro. “Estamos batalhando na busca de recursos para que a segunda parte do contorno seja construída, pois com o projeto atual, os caminhões que descem até a JBS e vão para Concórdia, por exemplo, passam pela área central”, argumenta ele.

A Área Azul também é uma das opções para melhorar o trânsito. Cosmann diz que a ideia já está sendo trabalhada. “A possibilidade de retomarmos com o estacionamento pago existe. Temos uma grande quantidade de veículos e pouca disponibilidade de estacionamento. Estamos trabalhamos no assunto, que inclusive é uma reivindicação dos comerciantes de Seara”, relata o presidente.