Foi adiada para o dia seis de junho a Audiência da Recuperação Judicial da empresa Globoaves. O encontro, que estava marcado para a tarde da terça-feira, dia nove, em Cascavel, no Paraná, não foi realizado por falta de quórum. Ou seja, quando parte dos credores não comparecem. Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, somente dois, dos quatro grupos de credores, compareceram na sessão.

A Globoaves tem unidade no município de Lindóia do Sul, que está parada desde o ano passado. Desde então, a empresa vem tentando a recuperação judicial junto aos seus credores. Uma parte é formada por avicultores que estavam integrados na região do Vale da Produção. Conforme informações da Associação dos Avicultores, são 120 produtores que tem um montante de aproximadamente R$ 2 milhões para receber.