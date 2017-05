De acordo com um dos representantes do DCE da UnC de Concórdia, as providências para que a sala seja reaberta já estão sendo tomadas. A Rádio Aliança fez contato, mas ele preferiu não gravar entrevista. Ele afirmou que a responsabilidade pelos alvarás não é do Diretório, e sim, de uma empresa que explora a venda de salgadinhos e das fichas de sinuca no local.

As informações repassadas dão conta de que o serviço de venda de salgadinhos, bebidas e jogos na sede do DCE, é terceirizado e os alvarás ficariam por conta da empresa que explora o local. O representante do DCE também disse que cobrou desta empresa e que o responsável estaria providenciando os documentos.

Na noite de segunda-feira, dia 08, a Polícia Civil interditou a sala do DCE da UnC por falta de alvarás. O delegado Regional Marcelo Nogueira conta que a Polícia já havia notificado o DCE em função da falta das licenças. “Ainda em janeiro o responsável recebeu a notificação e foi orientado sobre o que deveria ser feito para regularizar a situação e retirar o alvará da Polícia Civil, mas em razão desta inércia, não restou outra alternativa, senão interdição”, relata. “mesmo sendo em um Diretório Estudantil, a questão de jogos e comércio de produtos industrializados precisam ter os alvarás exigidos por Lei”, explica.