Inicia nesta sexta-feira, 12 de maio, a liberação da terceira etapa das contas inativas de FGTS. Poderão efetuar o saque quem nasceu nos meses de junho, julho e agosto. O valor total disponível para saque nesse mês ultrapassa R$ 10 bilhões e equivale a cerca de 25% do total a ser liberado.

Nos dias 12,15 e 16 de maio a Caixa abre duas horas mais cedo, a partir das 8h, para o pagamento exclusivo de contas inativas do FGTS. Neste sábado, 13 de maio, as duas agências de Concórdia estarão abertas das 9h às 15h.

O pagamento não precisa ser feito exclusivamente nas agências bancárias. Para valores de até R$ 3 mil, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, os saques devem ser efetuados nas agências bancárias, ou por opção de crédito em conta.

O trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015 pode sacar o saldo da conta inativa.

Calendário de pagamento para os próximos meses

Agora em maio serão contempladas as pessoas que nasceram em junho, julho e agosto. Quem nasceu em setembro, outubro e novembro poderá efetuar o saque da conta inativa a partir de 16 de junho. Os nascidos em dezembro poderão fazer o saque no mês de julho.