Polícia Militar, agricultores e autoridades do município devem participar

Audiência Pública discute a questão do uso de Jericos em Arabutã

Os veículos, utilizados para serviços agrícolas, serão proibidos de transitar no perímetro urbano. A novidade divide opiniões no município e uma audiência pública será realizada nesta quarta-feira, na Câmara de Vereadores, às 19:30h.

O tenente coronel Sérgio Vargas, da PM de Concórdia, vai explicar as questões de legislação de trânsito que proíbem a circulação dos jericos no perímetro urbano. Os vereadores de Arabutã, demais autoridades e agricultores devem marcar presença na audiência. “O jerico, além de uma ferramenta de trabalho nas propriedades, é um meio de transporte importante para os agricultores. Eles utilizam diariamente, vão aos mercados, agropecuárias, entrou outros locais”, comenta o presidente do Legislativo de Arabutã, Gerson Artifon.

O vereador também destaca que a audiência é uma oportunidade para que os agricultores tirem dúvidas e fala de um possível acordo. “É importante que os agricultores participem façam perguntas de como vai ficar a situação e saiam sem nenhuma dúvida. Nós vamos ouvir a PM e entendemos que temos que precisamos respeitar a legislação, mas vamos tentar viabilizar alguma alternativa. Talvez circulação em alguns locais, ou até pontos definidos, enfim, vamos avaliar e tentar uma solução”, adianta o vereador.