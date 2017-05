A Polícia Civil interditou o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade do Contestado, UnC Concórdia, na noite desta segunda-feira, dia 08.

De acordo com as informações apuradas, algumas denúncias apontaram irregularidades no local. O DCE mantinha na sala, mesas de sinuca e a venda de alimentos sem a devida documentação.

No início do ano o DCE já havia sido notificado sobre a situação. Agora, por falta de regularização solicitada, a Polícia fechou o local, até que o diretório apresente a documentação necessária.