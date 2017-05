Partidas iniciam às 15h30 do sábado, dia 13.

Jogos das séries B e C abrem o Interiorano 2017

Começa no fim de semana a Edição de 2017 do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia.

No sábado, dia 13:

Sede Brum

15h30: Sede Brum B x Linha Santa Catarina, pela série C

Em Barra Fria

15h30: Barra Fria B x Linha Tiradentes, pela série C

Vila Jacob Biezus

15h30: Vila Jacob Biesus x Santa Terezinha B, série C

Em Planalto

15h30: Planalto B x Linha 24 de Fevereiro, série C

Terra Vermelha

15h30: Terra Vermelha B x Fragosos, série C

Engenho Velho

15h30: Engenho Velho x Lajeado Quintino

Linha Gomercindo

15h30: Linha Gomercindo x São José