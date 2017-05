A Administração de Ipira iniciou na noite desta segunda-feira, dia 08, as reuniões do Orçamento Participativo deste ano, que sugerem obras e ações para 2018. O primeiro encontro foi realizado na comunidade de Linha São Luiz. A previsão de investimentos para o próximo ano é de cerca de R$ 120 mil, através do OP.

No total, entre reuniões na cidade e no interior, serão 15 encontros. Além de colher as sugestões das comunidades, a Administração também presta contas dos serviços e obras realizadas, arrecadação e destinação dos recursos. “O repasse que estamos fazendo em 2017, de projetos contemplados nas reuniões do OP de 2016, gira em torno de R$ 110 mil. Agora iniciamos as reuniões que definem investimentos em 2018 e nossa previsão é investir em torno de 10% a mais no próximo ano”, comenta o prefeito Emerson Reichert.

O prefeito também destaca a importância da participação das comunidades. “É um momento em que o morador fica sabendo onde está sendo investido o recurso definido pelo Orçamento Participativo, além de saber também de outras ações da Prefeitura em todos os setores. E, claro, participando dos encontros eles podem sugerir e ajudar a construir o plano de investimentos do próximo ano”, ressalta. “Temos inúmeras obras, como construção de escola, asfalto em várias ruas, ginásio, construção de calçadas, entre outras, que são todas prioridades que foram eleitas pela população”, lembra o prefeito.