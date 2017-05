Três pessoas que ocupavam um Ford Fiesta ficaram feridas em um acidente por volta das 20h30 desta segunda-feira, dia 8, na BR-282 em Ponte Serrada. O veículo seguia pela rodovia quando bateu na traseira de um caminhão Volkswagen 24.250, com placas de Cunha Porã.



As vítimas ficaram presas nas ferragens e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros do município, seguindo para atendimento médico no Hospital Santa Luzia. Segundo informações preliminares, todas estavam conscientes, mas com várias lesões pelo corpo.



O automóvel seguia em direção a Xanxerê quando ocorreu o acidente, a cerca de 500 metros do trevo principal, em frente a um posto de combustível. O Fiesta bateu em cheio atrás do caminhão. Outro caminhoneiro que seguia logo atrás do carro quase atingiu o automóvel. Segundo o motorista, o veículo havia o ultrapassado momentos antes em alta velocidade.



As causas do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os dois lados da rodovia ficaram fechados durante os trabalhos das equipes de resgate.

(Fonte: Oeste Mais).