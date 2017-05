Concórdia entre as 40 melhores pequenas cidades para envelhecer no Brasil

A cidade de Concórdia está entre as 40 melhores pequenas cidades para envelhecer no Brasil. É o que revela o índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade, elaborado pelo Instituto de Longevidade Mogeral Aegon, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas.

Os municípios, todos eles com população entre 50 mil e 100 mil habitantes, foram classificados segundo sete variáveis como Indicadores Gerais, Cuidados de Saúde, Bem-Estar, Finanças, Habitação, Educação e Trabalho e Cultura e Engajamento.

Em nível de Brasil, o ranking nacional é liderado pela cidade de São João da Boa Vista, São Paulo, com nota de 99,82.

A cidade catarinense mais bem posicionada é Rio do Sul, na nona colocação, com nota de 92,15. Concórdia aparece na terceira colocação em Santa Catarina e na 28ª colocação em nível de Brasil, com nota 83,50.