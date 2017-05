O assessor jurídico da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, o advogado Paulo Pastore, poderá trocar Concórdia por Florianópolis, nos próximos dias. Ele deve assumir um cargo na assessoria jurídica na equipe do deputado estadual Moacir Sopelsa, do PMDB, que hoje está como Secretário de Estado da Agricultura. As informações foram apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança ainda na segunda-feira, dia oito. Dentre outros fatores, a confirmação também dependeria de publicação no Diário Oficial do Estado.

Conforme já informado pela Aliança, Pastore é um dos nomes que irá deixar a Agência de Desenvolvimento Regional, onde vem desempenhando funções no jurídico. Em seu lugar, assumirá a também advogada Camilla Wunder.

Paulo Pastore está na Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia há oito anos, sendo quatro como assessor jurídico e quatro como secretário do Desenvolvimento Regional.

Além de Paulo Pastore, outras trocas devem acontecer na ADR Concórdia na gerência de Agricultura e na Diretoria Administrativa do órgão.