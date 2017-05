Nesta segunda-feira, 8, os 82 municípios da Faixa de Fronteira de Santa Catarina (NFSC) se reuniram para reunião da Câmara Temática de Turismo, Cultura e Esporte. Também foi realizada a primeira reunião deste ano da Instância de Governança do Grande Oeste. As atividades foram realizadas em Chapecó, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

O diretor de Políticas Integradas do Lazer da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL), Carlos Cappelini, destacou o Programa de Regionalização do Turismo, a atualização do Mapa do Turismo Brasileiro e o Sistema Cadastur. “Hoje pudemos atualizar o cronograma de ações. Um dos pontos principais é cadastrar mais municípios de Santa Catarina no Mapa do Turismo Brasileiro, versão 2017. Dos 295 municípios do Estado, estão cadastrados apenas 184. Nossa meta para este ano é chegar aos 200, mas ainda temos muito para avançar. Prazo para cadastro começa no dia 30 de junho”, explica Cappelini.

Outro assunto abordado, foi a programação do projeto piloto do Programa SC Rural nos municípios de Concórdia, Seara e Itá, a construção do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) de Dionísio Cerqueira e a Pesquisa de Perfil do Turista Estrangeiro realizada na Fronteira de Dionísio Cerqueira durante a última temporada.

“O projeto do Turismo Rural ainda está em andamento. No decorrer do mês de maio devemos começar com as capacitações junto com os proprietários rurais. E seguir com a consultoria para os planos de melhorias em propriedade, na concepção de rotas turísticas, elaboração de material de comunicação, e do projeto de sinalização turística”, destaca o diretor Carlos Cappelini.

A região de faixa de fronteira abrange

• 82 municípios;

• Área de 21.002 km2;

• 11 Secretarias de Desenvolvimento Regional;

• 4 regiões turísticas: Caminhos da Fronteira, Grande Oeste, Vale das Águas e Vale do Contestado;

• 828.368 habitantes (13,26% da população total/SC);

• Densidade Demográfica: 39,44 hab/Km2;

• PIB: R$ 17.971.798.000,00 (2010).

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).