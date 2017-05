A Rede de Vizinhos é um programa institucional da Polícia Militar e funciona em parceria com a comunidade e empresários, como ferramenta de prevenção à criminalidade. Grupos criados no Whatsapp, monitorados pela PM, trocam informações de determinadas regiões. Em Itá, as atividades devem iniciar em breve. A polícia já mobilizou algumas pessoas que demonstraram interesse e a apresentação do programa será feita nas próximas semanas.

A associação Comercial de Itá (ACITA) já confirmou a parceria e disponibilizou um aparelho celular que ficará na Central de Operações da PM. Depois de implantar o programa, a PM inicia o cadastro de pessoas que têm interesse em auxiliar. “A PM faz uma investigação social para saber se a pessoa pode fazer parte do grupo. Ela preenche um termo de responsabilidade para que não haja vazamento de informações e imagens. Cada rua ou bairro tem seu grupo e em todos os grupos há um policial responsável”, explica uma das coordenadoras do programa, soldado Iluza, da PM de Seara.

Com o grupo em funcionamento, os integrantes trocam informações. A comunidade informa quando percebe atitudes suspeitas e a PM faz a averiguação e abordagem se necessário. A polícia também repassa orientações sobre segurança, detalha características de pessoas suspeitas e alerta sobre possíveis ocorrências na região do grupo. “Em Seara, por exemplo, um grupo nos auxiliou na prisão de um autor de furto. Nós postamos informações sobre o caso e as características do suspeito. Os integrantes foram nos informando, falando que teriam avistado ele em um determinado local e assim conseguimos efetuar a prisão”, conta Iluza. “Há muitos casos onde o programa contribuiu para que a PM tivesse êxito em ocorrências ou até mesmo evitado crimes. Várias cidades contam com esta ferramenta, inclusive Concórdia, e ela é muito importante para a segurança pública”, ressalta a soldado.