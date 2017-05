Fato aconteceu no fim de semana, durante o campeonato do Camping Ferradura.

O árbitro da Liga Desportiva Concordiense, Clóvis Jeremias, ficou ferido ao ser agredido com um soco no rosto. O incidente ocorreu no fim de semana, durante a decisão de terceiro lugar do Campeonato de Futebol Suíço do Camping Ferradura, em Peritiba, na tarde do Sábado, dia seis.

Em entrevista a Rádio Aliança, ele explicou que apitava a partida entre CER União de Alto Bela Vista e a equipe do Albino Wunder.

Segundo o árbitro, em determinado momento do jogo ele aplicou o cartão amarelo a um atleta do Albino Wunder. Mas o jogador continuou reclamando de forma veemente e, com isso, recebeu o vermelho. Neste momento aconteceu à agressão.

Conforme Jeremias, “quando me virei de costas pra ele, me deu um soco, por trás, que atingiu o olho e o nariz”, conta.

Clóvis ainda confirmou que já registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia de Peritiba e outro na Central de Policia, em Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).