O vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco, prefere a cautela nesse momento quando o assunto é eleições de 2018. Conforme já informado pela Rádio Aliança durante o último fim de semana, o deputado federal e presidente do Partido da República de Santa Catarina, Jorginho Mello, confirmou que o nome de Massocco está mapeado pelo partido para ser candidato a deputado estadual em 2018. A afirmação foi feita durante reunião regional da sigla, ocorrida na última sexta-feira, dia cinco.

Em entrevista a Rádio Aliança, o vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco, destaca que o momento é de cautela. "Na vida tudm tem o seu momento. Tem sua hora certa. O PR tem um compromisso muito grande com o município de Concórdia. O momento agora não é de pensar em eleição", afirma.

Massocco, que é coordenador regional do PR, destaca que a sigla apresenta boa representatividade em Concórdia e na região. Na Capital do Trabalho, são quatro vereadores. No Alto Uruguai, o partido também tem representatividade em outros legislativos e no Executivo, em algumas cidades. Ele faz questão de ressaltar que a sigla também tem outras opções. "Hoje o partido tem vários e diversos nomes para disputar esse pleito (...), o PR vai ter candidato nas próximas eleições", finaliza.