A primeira rodada do Campeonato municipal de Futebol de campo de Piratuba aconteceu neste domingo 07, no campo da Associação Atlética Rio Peixense. Dois jogos deram inicio a disputa de 2017.

Na primeira partida do campeonato, as equipes de Linha São Paulo e Jonas Moveis se enfrentaram e empataram em 1 a 1.

Na segunda partida a equipe do Veteranos da A.A.R.P perdeu para a equipe do Juventude de Linha Serraria, pelo placar de 2 a 0.

A próxima rodada acontece no dia 14 de maio, no campo do Esporte Clube Lageado Mariano, com duas partidas, irão se enfrentar no primeiro jogo a equipe do Juventude de Linha Serraria contra o time da LN Presentes, na segunda partida entram em campo, Dorini Supermercado contra o Veteranos da A.A.R.P.

Nesta primeira fase, classificam-se as quatro melhores equipes do campeonato, para em seguida disputar um quadrangular que ria definir os finalistas para a disputa do título.

(Fonte: Paulo Schuch/Ascom - Piratuba)