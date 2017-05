Um ex-policial militar foi preso no domingo (7) em Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, com dois mandados de prisão em aberto: um por tortura e outro por suspeita de envolvimento na morte do advogado Roberto Caldart, em maio de 2016 durante uma reintegração de posse em Palhoça.

Vanderlei Bento da Costa foi encontrado em uma residência no bairro Bom Retiro, na área rural em Paulo Lopes. A Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) e a Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Palhoça, responsáveis pela prisão, não detalharam como chegaram ao foragido.

Ele foi encaminhado para a Deic e depois para o sistema prisional, conforme a Polícia Civil. A Secretaria de Justiça e Cidadania confirmou que ele foi recolhido na penitenciária da capital.

(Fonte: G1/SC)