No próximo dia 19 de maio acontece o julgamento de Disnei Scopel, acusado de assassinato da companheira Tatiane Pimentel. A audiência acontece a partir das 9h no Fórum da Comarca dde Catanduvas.

Scopel é acusado de matar com três tiros, Tatiane Pimentel, na época com 21 anos.

Conforme os autos do processo, no dia do crime, 15 de novembro, houve uma discussão entre eles e ela deixou a residência, onde ambos moravam. Ele acabou perseguida e matou tatiane com dois tiros na cabeça e um na perna, em plena via pública.

Logo em seguida, o acusado fugiu do local em um veículo. Ele se apresentou dois dias depois para a Polícia Civil de Joaçaba. Ele se encontra preso no Presídio Regional de Joaçaba.

(Com informações do repórter André Krüger).