Uma criança de 11 anos ficou ferida em uma queda de bicicleta, registrada no fim da manhã desta segunda-feira, dia oito. O fato foi registrado na rua Augusto Sette, no bairro dos Industriários.

Conforme informações do Corpo do Bombeiros Voluntários de Concórdia, que atendeu a ocorrência, o casaco da criança acabou enroscando no pneu dianteiro, provocando a queda. A criança sofreu escoriações e foi levada ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger).