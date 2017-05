Catarinenses devem gastar em média R$ 165,00 com o presente do Dia Das Mães

O Dia das Mães está chegando e nesta semana aumenta a expectativa dos lojistas em relação ao volume de vendas. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a Fecomércio, realizou uma pesquisa no Estado e constatou que os catarinenses planejam gastar, em média, R$ 165,77 com o presente de Dia das Mães. Esse valor representa um gasto 3,7% maior em relação a mesma data do ano passado. No entanto, o crescimento ficou abaixo da inflação.

Durante a pesquisa foram ouvidas mais de duas mil pessoas. O levantamento feito pela Fecomércio também mostra que a maioria dos catarinenses tem intenção de pagar as compras à vista. Destes, 71% devem pagar em dinheiro, 6,2% no cartão de crédito e 6,1% no cartão de débito.

Um detalhe importante da pesquisa é que 71,1% dos entrevistados pretendem fazer pesquisa de preço antes de comprar. Para 38% dos entrevistados pela Fecomércio, o preço será decisivo na hora de comprar o presente da mãe e 26% diz que a qualidade do atendimento é o que mais vai contar na hora da escolha. (Com informações do G1.com).