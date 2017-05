Jogos pelo Infantil e Juvenil da série B foram no sábado.

O Concórdia Atlético Clube perdeu nas duas categorias para o Marcílio Dias pela série B do Campeonato Catarinense, categorias infantil e juvenil. As partidas foram disputadas na tarde do sábado, dia seis, em Itajaí.

Na próxima rodada, o Galo do Oeste vai receber o Hercílio Luz, no Estádio Domingos Machado de Lima.

Infantil: Marcílio Dias 1 x 0 Concórdia

Juvenil: Marcílio Dias 3 x 0 Concórdia