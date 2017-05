O sistema de rodízio das perícias técnicas durante os plantões no Oeste de Santa Catarina teve que ser suspenso, devido à falta de efetivo. Dentre os principais motivos para esse problema está o fato de lguns peritos terem entrado em licença médica. A informação foi confirmada pelo gerente mesorregional do Instituto Geral de Perícias, Leandro Paniago. Em entrevista a Rádio Aliança, destaca que por enquanto os laudos periciais serão feitos de forma indireta. Ou seja, a partir de então, o auxiliar criminalístico vai até o local do fato fazer o levantamento fotográfico e realizar a coleta de vestígio para depois encaminhar para o IGP mais próximo de Concórdia, que seria em Chapecó ou Xanxerê. Nesse caso, o Legista analisaria a situação através de fotos, não sendo mais necessária a presença do mesmo.

O gerente IGP, Leandro Paniago, informou que a solução do problema de falta de efetivo será com a reposição de novos peritos. Um novo Concurso Público foi autorizado pelo Governo do Estado para peritos do IGP. Serão colocadas 28 vagas, sendo uma vaga para Concórdia. Na Capital do Trabalho a vaga existe porque o perito que vinha realizando os trabalhos se aposentou.

(Com informações do repórter André Krüger).