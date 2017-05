Todas elas ocorreram no período que compreende a sexta-feira (05) e esta segunda-feira (08).

A Polícia Militar de Concórdia atendeu a 51 ocorrências durante o fim de semana, em Concórdia e região. Todas elas foram registradas no período que compreende a sexta-feira, dia cinco, até esta segunda-feira, dia oito.

Foram 15 averiguações de pessoas, comércio e residências; dez casos de desordem como perturbação do trabalho ou sossego alheio e atrito verbal; nove acidentes de trânsito, com saldo de duas vítimas feridas; sete crimes contra pessoa como vias de fato e violência doméstica; dois crimes de trânsito como embriaguez ao volante ou sem habilitação; um caso de furto; um cumprimento do mandado de prisão, um por tráfico de drogas e um roubo.

As informações constam no relatório da PM.