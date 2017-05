A equipe de combate à dengue monitora semanalmente as mais de 400 armadilhas que estão espalhadas no Município

A equipe do programa de Combate à Dengue em Concórdia registrou dois focos do mosquito da dengue na área central do Município. O primeiro deles foi encontrado no dia 24 de abril e o segundo na última sexta-feira. A coordenadora do programa, enfermeira Mara Sampaio, diz que a situação é preocupante porque agora não é a época em que aumenta a reprodução do mosquito. “Com essa troca de temperatura de frio e depois calor, o mosquito já teve condições de se procriar”, afirma a enfermeira.

Mara diz que essa situação deixa um alerta de que o mosquito está se adaptando às temperaturas mais baixas. “Não tem mais mês que possa ter descuido com os criadouros”, ressalta. A equipe de combate à dengue monitora semanalmente as mais de 400 armadilhas que estão espalhadas em Concórdia. A última vez que havia sido encontrado focos do Aedes Aegipty, que é o mosquito que transmite doenças como a dengue, zika e chikungunya, foi em agosto do ano passado.

Dicas para evitar a proliferação do mosquito

A melhor maneira de evitar a transmissão da doença é eliminando todos os pontos de água parada. Para isso, alguns cuidados básicos precisam ser seguidos para evitar a proliferação do mosquito. Pneus velhos não podem ser jogados em céu aberto. As garrafas devem ser guardadas secas e de cabeça para baixo. Nunca deixe acumular água nos vasos de plantas. As calhas e as lajes devem estar sempre limpas e as piscinas tratadas com cloro. Caixas de água, poços e cisternas precisam estar bem fechados e o lixo deve ser jogado em local adequado.