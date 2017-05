Apenas danos materiais foram registrados em uma colisão entre carro e ávore, no centro de Concórdia. O fato ocorreu por volta das 8h30 na rua 29 de Julho e envolveu um veículo com placas de Concórdia.

Conforme informações, a condutora do Siena, de iniciais IMBC, de 44 anos, estaria descendo a rua da Paz quando, ao adentrar na 29 de Julho, perdeu o controle do veículo e vindo a colidir contra um coqueiro, no canteiro central da via. Ela não se machucou.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)