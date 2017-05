Carnês podem ser retirados na Prefeitura ou impressos via internet

Os contribuintes de Lindóia do Sul têm até quarta-feira, dia 10, para quitar o IPTU em cota única com desconto de 20%. O desconto é válido para quem não possui dívida com o município. Para quem tem débito, o desconto é de 10%. Também é possível pagar parcelado em até cinco vezes, porém, sem desconto. A primeira parcela também fica para o dia 10.

Os boletos podem ser acessados pelo site do município. Quem preferir pode retirar na Prefeitura, na Secretaria de Agricultura. O valor teve um reajuste de 7,38%, corresponde à inflação de dezembro de 2015 a novembro de 2016.

A tradicional “capa do carnê” não é disponibilizada nesse ano. O objetivo é economizar a impressão e preservar o meio ambiente.