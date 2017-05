Pai e as três filhas, vítimas do acidente em Castello Branco, recebem alta

Marcelo Correia, que dirigia o Fiat Uno que colidiu em uma árvore em Presidente Castello Branco, na noite do dia 29, e as três filhas, uma de sete, uma de cinco e uma de três anos, receberam alta do Hospital São Francisco de Concórdia na tarde de domingo. Eles estavam internados desde a noite do acidente. A mãe das crianças, Simone Jacomini, e o filho de 10 anos ainda se recuperam em um quarto no Hospital.

O acidente aconteceu por volta de 23h, quando o carro saiu da pista e bateu em uma árvore. Uma menina de apenas dois meses não resistiu aos ferimentos e morreu. Os quatro irmãos, o pai e a mãe, foram conduzidos em estado grave ao Hospital de Concórdia. Na terça-feira, dia 02, o menino de 10 anos deixou a UTI e passou a se recuperar no quarto com os demais familiares.

Na noite da colisão, a Polícia Militar de Presidente Castello Branco, Bombeiros de Concórdia e de Catanduvas, além de equipes do Samu de Concórdia e de Jaborá se mobilizaram para atender as vítimas. A mãe chegou a ficar presa nas ferragens.