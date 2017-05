Agora o time concordiense terá que vencer no tempo normal para forçar a prorrogação no jogo da volta, se quiser avançar.

Competição nova, novos ares e no fim o mesmo resultado: derrota! Dessa forma a Associação Concordiense de Futsal estreou na Copa do Brasil de Futsal. O revés foi de 2 a 1 para o Mafra, na noite deste domingo, dia oito, no norte do Estado.

O time da casa chegou a abrir 2 a 0, com gols de André no primeiro tempo e Libânio, no segundo. A ACF descontou quando faltavam menos de dois minutos para o encerramento da partida, com Joãozinho.

Para o jogo da volta, marcado para a próxima terça-feira, dia 16, em Concórdia, a ACF terá que vencer por qualquer resultado para levar a decisão para a prorrogação. Se der empate no tempo extra a definição do classificado será nos pênaltis. O vencedor desse confronto vai encarar o Atlântico de Erechim.

Antes, a ACF vai a Tubarão, no Sul do estado, enfrentar o Tubarão, no próximo dia 11 pela Divisão Especial do Catarinense.