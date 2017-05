Conforme informações do Folha Sete, desaquecimento nas vendas internas motivaram regime nesse setor.

A unidade da JBS de Seara estará dando férias coletivas para um dos turnos da produção de frescais. A medida vale a partir desta segunda-feira, dia oito. Conforme informações do Jornal Folha Sete, o motivo é a retração no mercado e o desaquecimento nas vendas internas. De acordo com a direção da empresa, o regime de férias coletivas não está descartado para o outro turno da produção de frescais.

De acordo com o Jornal Folha Sete, outro setor que deve ser atingido pela decretação das férias coletivas é a presuntaria, que também terá suas atividades reduzidas a partir desta segunda-feira, dia oito. Neste setor, os trabalhos serão mantidos para manter os pedidos e uma parte dos trabalhadores será remanejada para outros setores da companhia.