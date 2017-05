Um rapaz de 23 anos teve escoriações pelo corpo e reclamava de dores no quadril após colidir com a moto que conduzia, em um veículo. O acidente aconteceu por volta das 18:30h deste domingo, dia 07, próximo ao trevo de acesso à Concórdia. Os Bombeiros Voluntários atenderam a vítima no local e a conduziram ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco.

A moto, uma Honda Biz, tem placa de Concórdia e o Prisma, tem placas de Irani. De acordo com as informações apuradas no local, a moto entrava em Concórdia, quando o condutor perdeu o controle e bateu na lateral do carro, que seguia em direção à BR-153.