O Rio Grande é azul. Mas azul anil. Anilado! Na tarde deste domingo, em Caxias do Sul, o Novo Hamburgo quebrou a hegemonia colorada de seis anos e faturou o título do Gauchão pela primeira vez na história. O clube do Vale do Sinos já havia batido na trave por cinco vezes com o vice – a última dela há 65 anos. Mas 2017 acaba de se tornar o melhor de todos os 106 de vida.

Depois de sair na frente novamente, com gol contra de Ernando ainda no primeiro tempo, o Noia sofreu o empate do Inter no segundo tempo após Rodrigo Dourado marcar. A igualdade em 1 a 1 levou a decisão para os pênaltis, e o time de Beto Campos coroou a melhor campanha de toda a competição com a vitória por 3 a 1. D'Alessandro e Cuesta acertaram a trave em suas cobranças, e Matheus defendeu a de Nico López. Somente William fez o dele. Para o Novo Hamburgo, Léo também chutou no travessão, mas João Paulo, Júlio Santos e Pablo decretaram o título.

Agora, o Inter inicia a saga na Série B. A estreia será no próximo sábado, às 16h30, contra o Londrina, no Paraná. O Novo Hamburgo aguarda ainda mais uma semana para jogar pela Série D. No dia 21, recebe o São Bernardo, pelo Grupo 16 da competição.

(Fonte: Globoesporte.com)