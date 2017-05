Chapecoense perde, mas fica com o título de campeã Catarinense

Pouco mais de cinco meses após a tragédia aérea em que perdeu todo o time a Chapecoense se reconstruiu e conquistou pela sexta vez o Campeonato Catarinense, mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Avaí, neste domingo, na Arena Condá. O título foi garantido pela vitória por 1 a 0 na Ressacada, no primeiro jogo, aliado à vantagem de jogar por dois resultados iguais, por ter melhor campanha. A Chapecoense foi o time que mais somou pontos, que teve o melhor ataque e a melhor defesa.

O torcedor da Chapecoense já começou o dia soltando fogos de artifício. Era difícil deixar escapar o primeiro bicampeonato seguido e a sexta estrela. Mas o Avaí foi bravo e até o fim do jogo teve chance de conquistar seu décimo sétimo título.

Nos noventa minutos, a vitória foi do Avaí, com um gol aos 27 minutos do primeiro tempo marcado por Leandro Silva.

O resultado persistiu até o final e, mesmo com a derrota, a Chape ficou campeã por ter vencido no jogo de ida por 1 a 0 e jogar por dois resultados.